Antonio Bellocco chi era il rampollo di ‘ndrangheta ucciso da Andrea Beretta | dalla condanna per mafia al potere nella curva dell’Inter

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nobiltà mafiosa ai massimi livelli, con recenti interessi edentro la. Questo era, detto Totò, anni 36,daa Cernusco sul Naviglio. Due coltellate alla gola e una vita spezzata. Forse proprio a causa dei soldi che ruotano attorno allo stadio.jr ci era entrato dopo un altro omicidio, quello di Vittorio Boiocchi,il 29 ottobre 2022 davanti a casa sua. E il suo era stato un ingresso che aveva ridefinito, e non di poco, equilibri delicati. Anche per quel pedigree di. Totò infatti si portava dietro unadefinitiva per. Arrivato in Lombardia verso la fine del 2022, come già raccontato da Ilfattoquotidiano.it, aveva scelto come residenza il comune di Pioltello, da sempre roccaforte di famiglie mafiose come i Manno e i Maiolo, ma anche ritrovo storico di membri di rilievo dellaNord.