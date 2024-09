Zaccaria | Napoli con Lukaku ne vedremo delle belle

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Mario, giornalista, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Osimhen al Galatasaray? Non me lo sarei immaginato, ma gli auguro le migliori fortune e una prosecuzione di carriera o in Premier o in Ligue 1. Conte aveva escluso tutte le possibilità di reintegro. E’ stata una bella storia cole gli auguro le migliori fortune, perché ha ancora molto da dire nel calcio internazionale. Conte si è lamentato della troppa durata del mercato, perché far concludere il mercato a campionato iniziato, è una situazione paradossale.