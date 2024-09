Un po’ di cyber fantasia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) Questa settimana ho pensato a un racconto d’invenzione, in cui ogni riferimento a fatti realmente accaduti è puramente casuale. Cominciamo. Lei è una giovane e brillante magistrata impegnata a perseguire il criminee il giugno del 2024 è un mese memorabile: viene insignita del titolo di cavaliere dell’ordine nazionale e a questa si aggiunge un’altra grande notizia. Qualche tempo prima ha partecipato alla selezione per un particolare programma dedicato a quelli che saranno i leader del futuro. L’iniziativa è gestita da una associazione che promuovere le relazioni tra il suo e un altro stato e non ci sono dubbi sul suo prestigio, fosse solo perché almeno due presidenti dei rispettivi paesi erano stati a suo tempo selezionati. La seconda buona notizia è che è stata ammessa al programma.