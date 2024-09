Scienza dal Polimi materiali innovativi per i dispositivi elettronici

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 3 settembre 2024) Le perovskiti ibride organiche-inorganiche sonosemiconduttori cristallini che stanno dimostrando un enorme potenziale per la realizzazione di celle solari a basso costo e ad alta efficienza. Lo studio del Politecnico di Milano, da poco pubblicato sulla prestigiosa Angewandte Chemie International Edition della Societa’ Chimica Tedesca, in collaborazione con l’Universita’ degli Studi di Milano-Bicocca, ha dimostrato come l’uso di cationi organici fluorurati, oltre a conferire alle perovskiti ibride organiche-inorganiche proprieta’ idrorepellenti e una notevole stabilita’ alle diverse condizioni atmosferiche, puo’ essere anche un metodo innovativo per controllarne la struttura e le proprieta’ optoelettroniche.