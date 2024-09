Prendete carta e penna | arriva la Milano Moda che conta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 3 settembre 2024) Ci accoglie il sindaco Beppe Sala nella maestosa Sala Alessi di Palazzo Marino a. Si respira aria di. Grandi certezze, qualche assenza e graditi ritorni. Dal 17 al 23 settembre torna la settimana dellafemminile che ci catapulta nel mondo delle collezioni femminili per la Primavera Estate 2025. Fonte: Matteo CalzarettaLa conferenza stampa di presentazione a Palazzo Marino Sono 58 le sfilate fisiche, 3 digitali per un totale di 61 appuntamenti a snodarsi in città da Brera a via Savona. Si partirà con il CNMI Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti, poco prima dello show di Fendi, per poi chiudere con la passerella “liquida” di Jacob Cohen. In mezzo; certezze del Made in Italy, giganti momentaneamente assenti e graditi ritorni, si veda lo show di Fiorucci in Triennale evento off-schedulema attesissimo della prima giornata di Fashion Week.