Porto turistico riaperti i termini per le osservazioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 3 settembre 2024) Fiumicino, 3 settembre 2024 – “E’ stato pubblicato sul sito del MASE l’avviso per la riapertura deiper leda parte dei cittadini, con conseguente ed ulteriore allungamento dei tempi per l’emissione della Valutazione di Impatto Ambientale. Il Comune di Fiumicino, ben oltre istabiliti dalla procedura, ha presentato la documentazione per la caratterizzazione dei sedimenti delle aree di dragaggio del nuovo percorso di avvicinamento. Il percorso del canale di ingresso da scavare sul fondale, infatti, è stato modificato dopo che dalleera stata messa in evidenza la presenza degli oleodotti“. Così, in un comunicato stampa il Comitato Tavoli del