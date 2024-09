Onore al Generale Dalla Chiesa ucciso 42 anni fa dalla mafia Antepose il bene della Patria alla sua vita

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) L’Italia commemora oggi 3 settembre l”versariomorte in un agguato mafioso di Carlo Alberto, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo, in quella che viene ricordata come la strage di Carini. “Qui è morta la speranza dei palermitani onesti”. Recitava così un cartello lasciato sul luogo dell’eccidio dai cittadini di una Palermo dilaniata e insanguinataguerra di. Nello stesso posto, stamattina si è tenuta la consueta commemorazione. Mattarella: “Una delle pagine più funeste” “Quarantaduefa l’aggressione mafiosa interrompeva tragicamente il percorso umano e professionale di Carlo Alberto. Quel barbaro agguato contro un esemplare servitoreRepubblica rappresentò una delle pagine più funeste dell’attaccocriminalità organizzataconvivenza civile”.