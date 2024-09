Nomine Rai | ancora niente intesa Usigrai attacca i partiti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 3 settembre 2024) C’è agitazione attorno alle nuoveRai, che continuano ad essere rinviate. L’AD Roberto Sergio dallo scorso 10 agosto ha assunto anche il ruolo di Presidente, dopo le dimissioni di Marinella Soldi, che ricoprirà finché non si arriverà al voto. L’incarico, però, è destinato ad andare oltre i tempi previsti. Dopo il primo rinvio di agosto, con Fratelli d’Italia che auspicava di archiviare la pratica già prima della pausa estiva dei parlamentari, era stata fissata per il prossimo 12 settembre la data decisiva per i voti in Camera e Senato e le conseguenti. La mancatapolitica, però, rischia di allungare ulteriormente i tempi di attesa (ricordiamo che il CdA è scaduto a maggio).