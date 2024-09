Nadal crede nella buonafede di Sinner | Conosco Jannik non penso proprio che avesse intenzione di doparsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) “Credobuona fede delle persone egiustizia. E la giustizia non va apprezzata solo quando decide come noi riteniamo debba decidere. Io credogiustizia, credo negli organi che devono prendere decisioni e che le prendono in base a ciò che ritengono corretto”. Alla trasmissione El Hormiguero Rafaha parlato così di– attualmente impegnato agli Us Open – in riferimento alla sua positività al Clostebol per contaminazione involontaria. “Se non lo hanno sanzionato, hanno visto in maniera chiara che non doveva essere sanzionato. Non credo che non sia stato punito perché èed è numero 1 al mondo”. Parole di conforto e vicinanza nei confronti dell’altoatesino, al centro di discussioni e polemiche nelle ultime settimane. Il tennista spagnolo ha poi aggiunto: “, nonchedi“.