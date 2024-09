Louis Vuitton Cup 2024 a che ora gareggia Luna Rossa oggi martedì 3 settembre | orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024)sarà in gara due volte nella giornata di, in occasione del secondo Round Robin diCup, il torneo che definirà la sfidante di New Zealand in America’s Cup. Alle 14:46 il team italiano sfiderà il Defender Emirates New Zealand, chefuori classifica: di fatto il risultato non avrà valore di classifica, ma sarà comunque utile per capire i passi in avanti dicontro la squadra battere. Alle 15:58tornerà in gara e lo farà contro Orient Express. Il programma invece inizierà alle 14:10 con la sfida tra Alinghi e Orient Express Racing Team. Alle 15:22 una sfida importante: American Magic contro Ineos Britannia.le ha battute entrambe e per questo è prima a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro.