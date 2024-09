Le forze dell’ordine arrivano Ma poi chi deve non denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) La piazza è vuota. Ma la giornata nuvolosa, in effetti, non invita a uscire. Al bar ci sono tre anziani che giocano a carte. A due passi da lì, alla Misericordia, i tavoli verdi non si contano, e tra un gelato e un bicchiere di spuma si aspetta il proprio turno per la briscola. A due passi, in via Trittico, venerdì sera un uomo ha aggredito una ragazza. Alzata di spalle: "Non ne sappiamo nulla". Un commerciante inserisce la chiave nel portone dell’attività. Sa degli episodi di violenza che hanno caratterizzato la Marina. Ma il centro del paese, dice, è un’altra cosa. "Ladri e spacciatori vanno dove ci sono i soldi – spiega – e qui a Torre del Lago siamo per lo più operai e muratori". Chi ha un osservatorio in primo piano sul centro della frazione è Riccardo Montanini, titolare della trattoria Odilio, sull’Aurelia.