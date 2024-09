La figaggine di Clooney e il confronto impietoso con le celebrità di questo secolo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 3 settembre 2024) Quando Georgearriva a Venezia per la prima volta, con “Out of sight”, non esistono le piattaforme, non esiste la lingua originale se non per noi quattro fanatiche che a Roma andiamo a vedere i film all’Alcazar, non esiste la distribuzione contemporanea. Eppure sono due anni e mezzo che il giovedì sera non si esce. Non si esce neanche se sei nell’età in cui esci tutte le sere, perché il giovedì su Rai2 c’è “E.R. – Medici in prima linea”, eè il dottor Ross, il pediatra che inclina la testa di lato e fa le faccette (il faccettismo non ha mai smesso d’essere lo stile recitativo di). La puntata in cui il dottor Ross si trasferisce a Seattle andrà in onda in America cinque mesi dopo:ormai è una star del cinema, è lealmente rimasto per tutti e cinque gli anni del suo contratto in prima serata ma la pacchia doveva finire.