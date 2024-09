La città dove si spende meno per una birra si trova in Italia | ecco qual è

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 3 settembre 2024) Si aggiudica il primo posto Taranto, lasalentina affacciata sul Mediterraneo, come uno dei luoghi in cui si può acquistare unaindustriale a uno dei prezzi più bassi al mondo. Questo dato è emerso da un'analisi condotta su 190in tutto il mondo, basata su dati raccolti da Numbeo e presentata nel rapporto di Magnet Kitchens. Secondo questo studio, l', insieme alla Germania e alla Spagna, si posiziona tra i paesilaè più accessibile rispetto a nazioni come Regno Unito, Stati Uniti, Australia e Canada. Lapiù economica al mondo La Puglia ospita numerose grandi aziende di. A Bari, il birrificio diPeroni produce marchi noti a livello nazionale, tra cui il marchio pugliese Raffo, recentemente rilanciato in tutta