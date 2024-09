Juventus | ufficiale la cessione di Tiago Djalò in prestito al Porto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 3 settembre 2024) “Djaló giocherà la stagione 2024/25 con la maglia del. È infattiil suo passaggio al club lusitano fino al termine di questa annata: Djaló si trasferisce ingallo con la formula delsecco fino al 30 giugno 2025“. Lo rende noto lacon un comunicato sul proprio sito. Arrivato in bianconero lo scorso gennaio dal Lille, con cui ha conquistato un titolo in Ligue 1 e una Supercoppa francese. Il difensore è cresciuto calcisticamente proprio ingallo prima di approdare nella Primavera del Milan e successivamente in Francia. La sua unica partita in bianconero sono i 16 minuti da subentrato disputati all’Allianz Stadium lo scorso maggio contro il Monza.ladiinalSportFace.