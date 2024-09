Jannik Sinner attende Medvedev | Sarà una partita tattica e mentale Mi farà capire a che punto sono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)ha analizzato in conferenza stampa la propria prestazione contro lo statunitense Tommy Paul (n.14 del mondo), nel match valido per gli ottavi di finale degli US Open 2024. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, l’altoatesino ha saputo reagire a una partenza infelice (1-4, sotto di due break nel 1° set), prevalendo con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (5) 6-1. Unain cui la capacità di giocare al meglio i punti importanti si è messa particolarmente in luce: “Mi piace molto giocare questi punti, è ciò per cui ci alleniamo. Devi riuscire a servire in maniera un po’ più intelligente. Non l’ho fatto nel tie-break del secondo set, ma ho trovato comunque una soluzione in qualche modo. I tie-break posandare in tanti modi.