Incendio Monte Bonadies il Codacons | Il reato per disastro ambientale può essere punito con una pena superiore a 15 anni

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 3 settembre 2024) L’sulil 31 luglio a Salerno, che ha provocato diversi disagi e chiusure inVia De Renzi, costituisce un danno irreversibile al territorio salernitano. I sei ettari devastatidall’rappresentano una delle aree verdi più importanti del territorio, un vero e propriopolmone d’ossigeno per tutti i cittadini. Uno degli aspetti peggiori della vicenda è la devastazioneinnegabile della flora e della fauna locale con rischi idrogeologici di grave portata, nonché il fattorepaesaggistico e panoramico completamente rovinato. Le indagini sono ancora in corso ma la naturadell’parecertamente dolosa, in quanto sono stati ritrovati diversi inneschi cheproverebbero le intenzioni criminose di uno o più piromane, ancora non identificati.L’sulrientra a pieno titolo neldisecondo l’art.