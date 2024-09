Il colore della pelle è un pessimo indicatore dell’origine genetica di una popolazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) QUI trovate le puntate precedenti La nostra specie si è evoluta in Africa attraverso una linea continua di specie progenitrici oggi estinte. Sono inoltre esistite sulla terra varie specie di ominidi oggi estinte che non appartengono alla nostra linea evolutiva: rami collaterali. La specie animale più prossima all’uomo oggi esistente è lo scimpanzé ma in passato ci sono state molte specie più simili a noi delle quali rimangono soltanto fossili. Ci sono evidenze schiacciantiafricana, sia fossili che genetiche: infatti l’Africa è il continente nel quale la variabilitàumana è massima. A varie riprese gruppi umani sono migrati fuori dall’Africa e hanno colonizzato i limitrofi continenti asiatico ed europeo; però tutti questi gruppi si sono estinti tranne probabilmente uno solo o pochi migrati circa 100.000 anni or sono.