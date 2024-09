Garage in fiamme Paura in via Aleardi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024) Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di domenica per spegnere un incendio in una palazzina in viaa Gallarate. La richiesta di intervento dopo le 23, sul posto sono arrivate le squadre degli operatori con vari mezzi, le, secondo una prima ricostruzione, sarebbero partite da un veicolo posteggiato all’interno di un box dello stabile. Per i residenti sono stati momenti di, allarmati dalla forte esplosione arrivata dal, un’onda d’urto che ha danneggiato staccandoli alcuni serramenti dell’edificio. Lehanno velocemente invaso l’autorimessa mentre l’odore acre di fumo si è diffuso nella strada. Per precauzione gli inquilini della palazzina sono stati allontanati dalle loro abitazioni. Sul posto anche i carabinieri e gli operatori sanitari con le ambulanze, fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Ilè stato dichiarato inagibile.