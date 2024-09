Dellamorte Dellamore | trailer dell’edizione restaurata in arrivo al cinema

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 3 settembre 2024)inalA poco più di un mese dal tanto atteso ritorno in sala, previsto per il 14 ottobre, CG Entertainment e Cat People svelano il nuovodirealizzato partendo dalla versionedel cult di Michele Soavi. Nel, editato in occasione del 30° anniversario di, Francesco(Rupert Everett) accompagna gli spettatori nel cimitero di Buffalora dove lavora e dove, per oscure ragioni, i morti sepolti in quel luogo stanno ritornando in vita.di Michele Soavi, tratto dal romanzo di Tiziano Sclavi e interpretato da Rupert Everett e Anna Falchi, sarà distribuito aldal 14 ottobre da CG Entertainment in collaborazione con Cat People, grazie a R&C Produzioni.