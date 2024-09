Dazn la stagione parte male | persi 16 milioni di telespettatori

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 3 settembre 2024) Nelle prime tre giornate del campionatoha perso per strada 1,6di. Che diventano 2,8 nel confronto con l'estate 2022 in cui la Serie A era iniziata pure prima, dovendo disputare la giornata del debutto senza nemmeno che fosse arrivato Ferragosto. Un dato allarmante per il principale partner della Lega Serie A fino al 2029 e, di rimbalzo, anche per i club italiani che già nell'ultima asta hanno misurato la difficoltà a strappare almeno condizioni economiche simili al triennio precedente. Non è un problema solo nostrano, ma il legame tra le società della Serie A e i ricavi dei diritti tv è ancora così stretto da dover osservare con la massima attenzione e prudenza quanto accade al prodotto finale messo in circolazione. Le rilevazioni Auditel di quanto accaduto nelle prime 30 partite di questafa suonare più di un campanello d'allarme.