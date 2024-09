Cassano contro De Laurentiis c’entra Osimhen | l’accusa è pesantissima

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 3 settembre 2024) Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’addio di Victor, sbarcato nelle scorse ore in Turchia. L’ex Real Madrid mette nel mirino De. Victorè pronto per essere ufficializzato dal Galatasaray: in Turchia fin da subito è scoppiato l’entusiasmo, così come testimoniato dalle immagini che nella scorsa notte sono arrivate da Istanbul, dove tantissimi tifosi lo hanno accolto all’aeroporto. Un affare che ha sicuramente del sorprendente, ma che permette al Napoli di trovare il compromesso giusto per risolvere il caso più spinoso della sessione estiva di calciomercato, con la speranza che il calciatore possa rendere al massimo con la maglia del Gala, considerando anche la clausola che sarà attiva fin da gennaio.