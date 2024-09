Atletica Assunta Legnante è argento nel lancio del disco F11 alle Paralimpiadi di Parigi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 3 settembre 2024)comincia alla grande la sua avventuradi2024 e conquista una preziosa medaglia d’neldelF11 sulla pedana dello Stade de France. Si tratta della quinta medaglia paralimpica in carriera per la 46enne napoletana, che bissa così il secondo posto di Tokyo 2021 in questa specialità in attesa di cimentarsi il 6 settembre nella sua gara preferita (il getto del peso) dove andrà a caccia del terzo titolo ai Giochi dopo Londra 2012 e Rio 2016., che si presentava alla competizione odierna da bronzo mondiale in carica ma con la quarta misura stagionale d’ingresso (37.57 metri), ha trovato il migliordell’anno proprio nel giorno più importante stampando un notevole 38.01 nella quarta serie che l’ha proiettata dal terzo al secondo posto dopo un avvio difficile (due nulli, prima di un buon 36.07 al terzo tentativo).