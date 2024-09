Arrestato il calciatore del Valencia Rafa Mir | è accusato di violenza sessuale su una donna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024)Mir, 27enne attaccante spagnolo del, è stato denunciato da due donne eper. Secondo i media spagnoli, sarebbe coinvolto un altro uomo insieme alspagnolo e le ragazze coinvolte – come dichiarato dall’emittente Cadena Ser – hanno avuto bisogno di cure mediche in ospedale. I fatti Lo scorso weekend i membri della Guardia Civil hannoMir per un presunto reato dinei confronti di due ragazze (rispettivamente di 21 e 25 anni) durante una festa privata proprio a casa del. Nella notte tra domenica e lunedì, ilè stato trasferito nella sede della Guardia Civil di, in via Calamocha, dove ora si attende il trasferimento per rilasciare una dichiarazione davanti al giudice.