Ah guarda se avete 2 secondi Reazione a catena Pino Insegno blocca i Made in Meda

(Di martedì 3 settembre 2024) Dura solo una puntata l'avventura da campioni dei Piantini, i tre concorrenti umbri di. Filipo, Francesco e Simone, da Umbertide avevano scelto un nome scaramantico: "Si dice quando si cerca di ottenere l'effetto contrario. Per esempio: è impossibile che stasera vinciamo", spiegavano nella puntata di lunedì sera. Era andata bene, alla fine, anche se il malloppo da 45mila euro era sfumato sul filo di lana. Martedì sera invece, nel quiz show del preserale di Rai 1 condotto da, l'hanno spuntata iin, Giulia, Patrick e Filippo G. "Veniamo tutti dalla Brianza e abbiamo frequentato la stessa scuola a, il liceo scientifico ma in classi diverse".    Alla fine gli sfidanti la spuntano con una bella prova alla "Intesa vincente", con Filippo che indovina una non facile combinazione azzeccando "Mandibola".