A Roma macabra festa per celebrare il massacro di Hamas del 7 ottobre Donzelli | Provo orrore

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 3 settembre 2024) “alla sola ipotesi di una manizione in Italia per festeggiare l’anniversario deldel 7. Non è stata una rivoluzione, ma un vigliacco crimine terroristico”. Lo scrive su X Giovannidi FdI allegando una locandina dove i “giovani palestinesi” annunciano una manizione a(il 5) per commemorare il 7. “Il 7è la data di una rivoluzione”, si legge tra l’altro nella locandina. La celebrazione delcompiuto da, nel delirio ideologico più assoluto. Per i giovani palestinesi, che fanno riferimento alla galassia della sinistra italiana, il bilancio di milleduecento morti, 240 ostaggi, donne stuprate e mutilate, sono una “rivoluzione”.