3 settembre 1978 la prima messa di Papa Luciani

(Di martedì 3 settembre 2024) Firenze, 32024 – Il 3del, una data storica. È stato infatti il giorno della santadi inizio pontificato diGiovanni Paolo I, Albino. Ildel sorriso e dei 33 giorni era stato eletto il 26 agosto. Fu anche lavolta che unscelse di non essere incoronato. La figura di questo Pontefice è stata per anni oscurata dal 'giallo' della sua morte. "Un romanzo noir che purtroppo ancora perdura", disse il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Quella morte improvvisa, un infarto, come testimoniato successivamente anche dalle cartelle cliniche, ha dato spazio negli anni a voci incontrollate. Ma a monte ci sono stati anche "errori" di comunicazione da parte del Vaticano. È quanto sottolinea un libro sulla vita dia firma di Antonio Preziosi, giornalista Rai: "Il sorriso del" (edizioni San Paolo).