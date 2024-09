WWE | Bronson Reed salta Raw causa Covid nel triple threat match un sostituto a sorpresa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 2 settembre 2024) A poche ore dalla messa in onda di Raw, il GM Adam Pearce ha comunicato sui social chenon potrà prendere parte alvalido per il torneo per nominare il nuovo #1 contender al titolo Intercontinentale detenuto da Bron Breakker.stava attraversando un buon periodo da quando ha deciso di prendere in mano la situazione e costruirsi da solo una via verso il main event demolendo avversari su avversari, ultimo Braun Strowman schiantato con uno Tsunami su un’automobile. Via al totonomi Il primo a mettere KOda tempo a questa parte non è stato quindi un lottatore, bensì il-19.avrebbe dovuto affrontare in uno degli ultimi dueSheamus e Ludwig Kaiser.