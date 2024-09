VIDEO – Palacios la presentazione con l’Inter da… scacco matto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha pubblicato sui suoi social ildidel quarto ed ultimo acquisto della sessione estiva di mercato. Tomasè ufficialmente un giocatore nerazzurro. ANNUNCIO –ha chiuso prima della fine del calciomercato il suo quarto ed ultimo acquisto della sessione estiva. La squadra nerazzurra sarà più ricca a partire dalla prossima giornata, vale a dire la quarta contro il Monza in programma domenica 15 settembre alle ore 20.45. Simone Inzaghi avrà a disposizione anche Tomas, il difensore di piede sinistro tanto richiesto dall’allenatore del club meneghino. L’argentino classe 2003 è arrivato a Milano per una cifra intorno ai 6.5 milioni di euro più bonus per un massimo di 11. Dall’Indipendiente Rivadavia il giovane ora è pronto a conquistare il mondo italiano.