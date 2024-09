US Open 2024 Daniil Medvedev lascia quattro game a Nuno Borges ed avanza ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il russomaltratta il lusitanonel match valido per gli ottavi di finale degli USdi tennis e si qualifica ai, dove attende il vincitore della sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed il padrone di casa statunitense Tommy Paul: il numero 5 del seeding liquida il portoghese con il netto score di 6-0 6-1 6-3 in un’ora e 48 minuti di gioco. Nel primo set l’andazzo è chiaro fin dal primo: break a zero di, col russo che vince i primi 7 punti giocati e rapidamente va sul 2-0. Terzo gioco e nuovo strappo, questa volta a 30, col numero 5 del seeding che nel quartodeve cancellare un break point prima di volare sul 4-0 ai vantaggi.va sullo 0-40 in risposta anche nel quinto gioco ed alla terza occasione va a servire per il set, chiudendo la pratica alla prima occasione con lo score di 6-0 in appena 23 minuti.