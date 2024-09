United umiliato dal Liverpool Ratcliffe con le mani in fronte si è già pentito della conferma di Ten Hag?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il Telegraph va giù duro contro Erik ten, allenatore del Manchester. Dopo una netta sconfitta contro ildi Slot, alla prima stagione sulla panchina dei Reds, per 3-0, Ten“ha difeso con fermezza la sua posizione e si è detto fiducioso che loavrebbe concluso la stagione con un altro trofeo“. Disastro, prende tre gol da Slot all’Old Trafford La realtà però racconta qualcosa di diverso. Lo, che ha subito i tre gol in casa, “è stato fischiato durante l’intervallo” e i tifosi hanno preso in giro l’allenatore quando ha sostituto Garnacho nel secondo tempo. “Sugli spalti, il nuovo comproprietario dello, Sir Jim, ha fatto fatica a nascondere il suo sgomento e a un certo punto è stato fotografato con la testa tra le”. L’allenatore dellosembra un corpo estraneo.