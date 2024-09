Treni linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza | completati i lavori di potenziamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Si sono conclusi la scorsa notte, come da programma, isvolti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) che erano iniziati sabato 3 agosto traSane dall’8 agosto daSanvia Vaglia. Da oggi ipossono dunque ripercorrere laSan(via Vaglia) -. Nello specifico, durante le attività di cantiere si è svolta la prima fase deiper installare il nuovo sistema ERTMS, e anche quelli per il rinnovo del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi. L’Ertms (European Railway Traffic Management System) è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento deiche una volta attivato permetterà di avere sullaprestazioni più elevate.