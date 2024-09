Trapani pronto il ribaltone in panchina | il nome del sostituto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Subito unnel campionato di Serie C. Ilè una grande delusione della prima parte della stagione e la dirigenza è sempre più indirizzata verso il cambio in: l’allenatore Alfio Torrisi ha le ore contate. L’avvio di stagione della squadra non è stato di certo positivo: in 2 partite ha conquistato appena 1 punto frutto del pareggio in trasferta contro il Foggia e dalla pesante sconfitta casalinga contro il Picerno con il netto risultato di 0-3. Calciomercato Nainggolan in Serie C! Trattativa 'folle' sul calciomercato: contatti in corso IldelL’ufficialità dell’esonero del tecnico Alfio Torrisi è attesa a stretto giro di posta.