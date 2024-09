Tragedia e Proteste in Israele | La scoperta degli ostaggi morti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024)In Rivolta: LadiScatenae Accuse Contro il Governoè sconvolto dal dolore e dalla rabbia dopo il ritrovamento dei corpi di seiisraeliani uccisi dai miliziani di Hamas nei tunnel di Rafah, a Gaza. La notizia, arrivata dopo mesi di speranze infrante e sofferenze prolungate per le famiglie, ha provocato manifestazioni di protesta in tutto il Paese e l’annuncio di uno sciopero generale indetto per oggi, con l’appoggio dell’Histadrut, il sindacato dei lavoratori israeliani. Il ritrovamento dei corpi è avvenuto durante un’operazione dell’IDF (Forze di Difesa Israeliane) nella notte tra sabato e domenica.