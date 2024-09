Stermina la famiglia A 17 anni uccide il fratellino poi massacra i genitori | Mi sentivo oppresso da loro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unata. Padre, madre e figlio minore assassinati a coltellate nel cuore della notte. I fendenti sferrati con un grosso coltello da cucina, a martoriare con più ferocia il corpo del più piccolo. E poi la lama rivolta contro i, colpiti a morte nel disperato tentativo di salvare la prima giovanissima vittima. La versione inverosimile del primogenito che si scioglie in caserma dopo 12 ore, davanti a magistrati e carabinieri: "Li ho uccisi io, mie pensavo che eliminandoli mi sarei liberato: mi sono accorto che non è così". L’orrore piomba all’improvviso in una delle villette a schiera di via Anzio 33 a Paderno Dugnano, Comune della prima cintura metropolitana a due passi dalla periferia nord di Milano. L’intero quartiere di case a due piani coi mattoni beige è stato tirato su dai C.