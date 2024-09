Sposo viene portato al ristorante in una bara per l’addio al celibato e la scena diventa virale sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sei uomini e una. È questa l’inusualeche si sono trovati di fronte camerieri, cuochi e clienti della celebre Trattoria ‘Da Nennella’ di Napoli. E no, non è un brutto scherzo finito male, anzi, è la trovata di un gruppo di amici che hanno voluto festeggiare cosìaldel futuro. I sei ragazzi, infatti, si sono presentati nel locale reggendo una fintadi cartone con all’interno il malcapitatoche nel frattempo si cimentava nei più classici riti scaramantici. Il tutto è stato celebrato dalle grosse e grasse risate dei presenti. “Gli amici dello, peral, lo hannoda noi così – scrive il profilo Instagram del-. Noi gli abbiamo preparato le pietanze, i suoi amici le condoglianze”. Unaorganizzata in tutti i minimi dettagli, dai fiori e i ceri nellaal gesto di reggere il feretro in spalla.