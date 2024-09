Spaccata al ristorante il sistema di sicurezza mette in fuga il ladro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Viareggio, 2 settembre 2024 – Il vetro che si infrange e una persona minuta, molto agile, di probabile origine nordafricana che riesce a passare da quella piccola apertura per intrufolarsi all’interno del-pescheria “Teste e lische” sul viale Marconi a Torre del Lago. È questa l’immagine immortalata dalle videocamere di. Il ladruncolo non è riuscito però a rubare nulla all’interno del locale, anche perché costretto a fuggire in tutta fretta daldi allarme che è entrato in azione appena l’intruso ha iniziato a muoversi dentro il locale e ha provato a spaccare il registratore di cassa (peraltro vuoto). Undi allarme che prevede il rilascio di un fumo denso che impedisce ai ladri di vedere e di orientarsi. Così l’uomo è andato nel bagno, ha infranto una seconda finestra ed è scappato via.