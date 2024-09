Rubano le chiavi di casa ad una coppia al mare poi le usano per svaligiare l’appartamento a Firenze Arrestati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 -ledella macchina dei proprietari ale poi si dirigono nel loro appartamento a. Ma non l'hanno fatta franca: i ladri sono stati sul tetto del palazzo. Per questo venerdì notte, nel quartiere di Campo di Marte, la polizia di stato ha arrestato due cittadini italiani di 24 e 29 anni accusati di furto in abitazione in concorso. La vicenda ha avuto inizio intorno alle 22.30 di venerdì quando un residente dello stesso palazzo avrebbe sentito dei forti rumori provenienti da uno degli appartamenti del condomino. Consapevole dell’assenza dei padroni di, infatti, non avrebbe esitato a contattare i diretti interessati per metterli al corrente della situazione.