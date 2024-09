Oroscopo Branko oggi lunedì 2 settembre 2024 | le previsioni segno per segno

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 2 settembre 2024): ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi: Ariete Cari Ariete, non è un periodo molto facile soprattutto dal punto di vista lavorativo. Qualche conflitto nato nel vostro ambiente di lavoro potrebbe causare un po’ di nervosismo e di tensione. Cercate di fare leva sul vostro equilibrio interiore per gestire questa fase un po’ complessa. Anche in amore servirà un compromesso per non entrare in collisione con la vostra dolce metà.