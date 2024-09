Michael Castorino è uno dei concorrenti nip del Grande Fratello esclusiva

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024) La settimana scorsa abbiamo scoperto chi sono i 12 vip della prossima edizione dele adesso è tempo di iniziare a svelare anche il cast dei nip. Oltre a Enzo Paolo Turchi, Shaila Gatta, Clarissa Burt e Clayton Norcross, varcherà la porta rossa anche. Ovviamente si tratta di un’choc gold di Biccy. Chi è, il primo nip della nuova edizione delha frequentato il liceo artistico, fin da ragazzo ha sempre avuto una passione per i bambini e la recitazione. Infatti in questi anni il gieffino ha lavorato in tv, è apparso in vari spot ed ha anche aperto insieme ad una sua cara amica (Giulia Ciaccio) ‘Il Mondo di MeG’, che si occupa di animazione per bambini: feste di compleanno, battesimi, comunioni, pigiama party, e baby sitting.