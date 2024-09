Mediaset smentisce Corona | verità sul figlio di Bossetti e il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fabriziola settimana scorsa nel podcast Gurulandia ha rivelato cheavrebbe offerto un somma esorbitante aldi Massimoper partecipare al. Da subito testate come Il Fatto Quotidiano e Fan Page hanno riportato le parole dell’ex re dei paparazzi, ma cosa c’è di vero? Nulla. Sembra infatti che non ci sia stato nessun provino e nemmeno un’offerta da parte dell’azienda di Cologno Monzese. Ma andiamo per gradi eha fatto i suoi complimenti aldiper aver rifiutato la presunta proposta per entrare al: “Lo hanno tartassato per molto tempo. Volevano che facesse il. Infatti gli hanno anche offerto una cifra enorme. Lui però non si è fatto convincere e ha rifiutato. Per questo merita i complimenti, quindi chapeau. Non ha voluto usare il suo cognome per emergere.