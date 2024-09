Liga quarta giornata | il Real vince con la doppietta di Mbappé imbattuto il Barcellona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Milano, 2 settembre 2024 - Eccolo qui. Kyliansale in cattedra e si prende la scena al Bernabeu segnando ladecisiva contro il Betis Siviglia, nel successo 2-0 del. Nelladispagnola, l'ultima prima della sosta, ilne fa addirittura sette al malcapitato Valladolid, mentre l'Atletico del Cholo Simeone si impone di misura contro il Bilbao. Gol, espulsioni e spettacolo nel 3-2 tra Osasuna e Celta Vigo, mentre il Girona non sbaglia a casa del Siviglia e trova il secondo successo consecutivo. Ora sosta per la finestra dedicata alle Nazionali, ma andiamo a ripercorrere i risultati del weekend. Tutti i risultati dellaQuarto turno diche comincia sabato 31 agosto con la vittoria, e che vittoria, delsulValladolid.