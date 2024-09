La Promessa anticipazioni dal 2 al 6 settembre 2024 | Maria rapita da Valentin

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 2 settembre 2024) ©US MediasetMomenti di forte tensione nelle puntate de Lain onda da lunedì 2 a venerdì 6Fernandez, da giorni rinchiusa in una grotta, scoprirà infatti che è statada, ossessionato dall’idea di farla innamorare di lui. Un’azione criminale che si complicherà ulteriormente quando, per sbaglio,verrà ferito a morte dalla guardia civile. A quel punto, le autorità non avranno alcuna pista utile da seguire per rintracciare la giovane domestica. Da questa settimana, la soap iberica è in onda dal lunedì al venerdì alle 15.40 circa. E’ possibile vederla su Canale 5 (diretta streaming e replica on demand su Mediaset Infinity). Lunedì 2ha rapitoFernandez S2 E263 – María Fernández scopre finalmente l’identità del suo rapitore.