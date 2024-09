IstatPil 2trimestre +02%annuo +09%

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 10.20 Nel secondo trimestre,il Pil è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,9% sul secondo trimestre del 2023.Lo comunica l'Istat, ricordando che la crescita congiunturale del Pil, diffusa il 30 luglio, era stata anch'essa dello 0,2% e quella congiunturale dello 0,9%. Il secondo trimestre ha avuto due giornate lavorative in meno del precedente e una in più del 2° trimestre 2023. La crescita acquisita del Pil per il 2024 è dello 0,6% (era stimata a 0,7%).