Il meraviglioso paese | un Mitchum in salsa western completamente a fuoco

(Di lunedì 2 settembre 2024) ILRaimovie ore 21.10 Con Robert, Julie London e Pedro Armendariz. Regia di Robert Parrish. Produzione USA 1959. Durata. 1 ora e 38 minuti LA TRAMA Un pistolero americano, da anni al soldo di un signorotto messicano, prova un'acuta nostalgia per la terra d'origine. Torna in Texas e conta di rimanerci (ha intrapreso una love story colla moglie di un ufficiale). Ma in una rissa è costretto a uccidere un uomo. Gli tocca rifugiarsi di nuovo in Messico. PERCHE' VEDERLO Perché è untra i migliori degli anni cinquanta, dovemetteil suo personaggio di avventuriero segnato dal destino. Robert Parrish fu un regista che nell'ultima fase della carriera ebbe una grossa rivalutazione da parte della critica francese. La meritava.