Il blocco di X in Brasile che renderà ancor di più Musk martire della libertà di pensiero

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 2 settembre 2024) La notizia era ampiamente nell’aria e da Giornalettismo avevamo previsto l’esito. Per questo non ci ha colto di sorpresa la chiusura, arrivata venerdì 30 agosto, di X in, dal momento che la piattaforma di Elonnon ha adempiuto alla richiesta del giudiceCorte Suprema Alexandre de Moraes che, dopo la chiusura degli uffici di X in, aveva dato un certo periodo di tempo per nominare un rappresentante legale del social network nel Paese dell’America Latina, oltre che per effettuare un pagamento da 3 milione di dollari in multe., tuttavia, ha continuato a fare orecchie da mercante, dal momento che – secondo la sua visione – le imposizioniCorte avrebbero fortemente limitato ladi movimento di X.