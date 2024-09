Gadda | Dispiace perdere così Clementi | Bene nella ripresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Delusione ma anche fiducia in vista del campionato in casa Ancona, gioia senza trionfalismi in quella senigalliese. Il post partita del derby presenta animi inevitabilmente contrapposti per biancorossi e rossoblù, con la squadra del capoluogo che ha solo accarezzato la seconda vittoria consecutiva esterna in un derby di Coppa Italia dopo quella di Recanati. Mister Massimonon nega la sua amarezza, ma guarda avanti: "sono dispiaciuto, avevamo tanti tifosi al seguito ed è un peccato uscire dalla Coppa Italia – sottolinea – ma resto soddisfatto della prestazione. Abbiamo giocato una buona partita contro una squadra forte che a mio avviso sarà tra le protagoniste del torneo di serie D. Un calo? Beh, la Vigor premeva ma non dimentichiamo che proprio nel secondo tempo abbiamo avuto due occasioni limpide per segnare ancora.