Di Canio contro Leão e Theo | Ai miei tempi li avrebbero presi a cazzottoni E il bomber portoghese posta la foto del suo saluto fascista

(Di lunedì 2 settembre 2024) “Ailiattaccati al muro ecoi“. Durante la trasmissione Sky Calcio Club, Paolo Dinon ha usato il fioretto per criticare le stelle del Milan RafaHernández, che durante il cooling break della sfida con la Lazio di sabato scorso non si sono uniti al resto della squadra, restando in disparte – all’estremo opposto del campo – per protestarel’esclusione dalla formazione titolare decisa dal mister Paulo Fonseca dopo la prestazione deludente di entrambiil Parma. Una provocazione a cuiha scelto di rispondere in modo eloquente: su X l’attaccanteha twittato la celebre immagine di Dia braccio teso sotto la curva nord dell’Olimpico, immortalato a esultare con ilromano di ispirazioneaiin cui giocava nella Lazio.