Bonaccini | campo largo? Lavorare sui contenuti e non sui nomi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (askanews) – “Preferiscogalliano a. Di tutto questo dibattito mi interessa poco. Ci deve interessare la convergenza sugli argomenti. Dobbiamo ragionare non sul fare un fronte contro la destra ma alternativo alla destra. Dobbiamo avere un’idea di paese non contro ma a favore di qualcosa. Non sappiamo chi saranno i leader dei partiti tra sei mesi, preferisco stare suipiuttosto che suie cogdei capi dei partiti”. Lo ha detto l’europarlamentare e presidente del Pd, Stefanoa In Onda su La 7. L'articolosuie non suiproviene da Ildenaro.it.