Bombolette incendiarie contro Moussa Sangare in carcere | il killer di Sharon Verzeni sarà trasferito

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo, 2 settembre 2024 – I detenuti deldi Bergamo hanno organizzato un’accoglienza decisamente ostile a, il trentunenne reo confesso dell’omicidio di. Una circostanza che ha convinto il magistrato di sorveglianza a decidere il trasferimento del detenuto, per salvaguardare la sua incolumità. La decisione ha ricevuto anche il via libera della gip Raffaella Mascarino. BERGAMO//OMICIDIO==SOPRALLUOGO CC RIS A SUISIO A CASA DI/FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Gli attacchi L’ex aspirante trapper, a quanto si è potuto sapere, è stato bersaglio di un lancio dida parte degli altri detenuti, ospiti del penitenziario di via Gleno. Non solo. Gli sarebbero state anche rivolte minacce.