Black Myth | Wukong sono in arrivo due DLC ed un sequel per un leaker

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un notoha affermato chericeverà due DLC ed anche un, con Game Science che avrebbe addirittura già scelto il nome del nuovo capitolo della serie: si tratterebbe di: Jiang Ziya. Il noto insider in questione è nello specifico Lunatic Ignus, una fonte ritenuta decisamente affidabile quando si tratta di indiscrezioni provenienti dall’Oriente ed in particolar dal Giappone e della Cina. Per questi motivida tenere quantomeno in considerazione le nuove informazioni condivisi dal, visto che Game Science è un team di sviluppo cinese. Fatta questa precisazione, leggiamo quanto affermato da Lunatic Ignus: “Game Science punta a lanciare due DLC diprima dell’uscita del loro prossimo gioco,: Jiang Ziya.